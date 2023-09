Equipo de Investigación se adentró en Pinos Puente, Granada, para analizar el cultivo de marihuana en un programa de 2020 que laSexta vuelve a emitir este sábado.

Un vecino del municipio mostró cómo le afecta esta realidad que sufre a diario. "Vaya, otra vez estamos sin luz y al ver los automáticos están bien. Cada dos por tres los sufrimos, siempre se va a la misma hora. No tengo luz por ningún lado, quiero ver la tele y no puedo", denuncia.

La situación la sufren más vecinos. En su edificio las personas mayores no pueden moverse con seguridad y para algunos es una cuestión de salud. "Hay un vecino con un respirador y pasa horas sin el oxígeno que necesita", denuncia.

Preguntado sobre la relación con el cultivo de marihuana, rechaza vincularlo directamente: "No quiero saber nada, no me interesa. No entro en historias de esas. Quiero que nos solucionen el problema de los cortes de luz a los vecinos".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2020 que laSexta vuelve a emitir este sábado.