"Estoy en un descampado": la última conversación del empresario Jesús González, asesinado en Manzanares en 2022

En 2022, al corredor Antonio Caba se le consideraba sospechoso de la desaparición del empresario Juan Miguel Isla y también se le relacionaba con otra desaparición previa, la del también empresario Jesús González Borrajo. En la actualidad, la Fiscalía pide 46 años de cárcel para este vecino de Manzanares por acabar con la vida de ambos junto a un cómplice, Gaspar Rivera.

En un especial de Equipo de Investigación de 2022, se analiza el llamado crimen de Manzanares y cómo Caba y Rivera fueron finalmente detenidos.

En el momento de la desaparición de Isla, en julio de 2022, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la tacha de inquietante: en el registro de su vivienda se descubre que la cama está sin hacer y que Jesús se ha dejado su agenda y su medicación de la que nunca se separa.

Estas pastillas son indispensables para él. Cuando desaparece padece una grave enfermedad. Es lo que traslada la que era su pareja, Claudia Gómez, que relata así su última conversación con Jesús, pendiente de un negocio en el que estaba involucrado Caba relacionado con la compraventa de coches.

"Le llamo, me doy cuenta de que hace mucho aire y le pregunto si está en la calle. Me dice: 'No, estoy en un descampado, vienen a por el coche'. Le digo: '¿Pero estás solo?'. Y responde: 'No, estoy con unas personas y Antonio Caba'. Eso fue lo último", cuenta la mujer.

