Puertas blindas y una alarma para atesorar su colección de Lego: "Es mi plan de jubilación"

Un coleccionista del famoso juguete el objeto más preciado de su enorme colección, que aún conserva en la caja. El hombre cuenta con hasta 2.500 kilos de estas piezas.

El mundo del juguete es amplio y sorprendente. Más allá de la afición de los más pequeños, son muchos los adultos que coleccionan piezas que con el tiempo pueden llegar a tener un valor incalculable. Este es el caso, entre miles en España, de un hostelero de Valencia. Colecciona piezas de Lego, el juguete más cotizado, y atesora entre 2.000 y 2.500 kilos de estos productos.

El hombre accedía en 2024 a acudir a su almacén privado con Equipo de Investigación, eso sí, con gran secretismo. "Vamos en mi coche... os llevo y así mantenemos el secreto", indicaba, poniendo de manifiesto su temor porque le roben. Lo que guarda tiene un gran valor económico.

El coleccionista pedía incluso al equipo que baje la cámara al acceder a su almacén de Lego, donde guardaba lo que él mismo reconoció como su "plan de jubilación". De hecho, para proteger su colección privada, esta está asegurada y custodiada por puertas blindadas y una alarma.

Su colección privada se encuentra en una habitación con cientos de cajas y cajas. En cada una el hombre indica con pegatinas cuál es la clase de Lego que esconde. También tiene piezas exclusivas, como una pirámide de 120 euros que, según él mismo indicaba, se revalorizará con la antigüedad.

Incluso ha cambiado la iluminación para no dañar las piezas, cuyo valor total él mismo cifra "entre 40.000 y 45.000 euros". Entre esas piezas, una caja sellada con papel de burbujas. "Si la caja está dañada pierde valor", reconocía.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2022 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.