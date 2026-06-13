Las condiciones ocultas que aceptas al usar la app que convierte tu foto en un estudiante estadounidense

Por su parte, Borja Adsuara, experto en Derecho Digital, alertó a Equipo de Investigación en 2023 de que muchos usuarios desconocen el alcance de lo que aceptan: "La gente no repara en que estás regalando tus datos".

La popular aplicación que convertía fotos al estilo de un instituto estadounidense superó los 92 millones de descargas. Presentadoras de televisión, rostros conocidos e incluso políticos compartieron sus imágenes generadas con esta herramienta, aunque pocos se detuvieron a revisar las condiciones de uso antes de aceptarlas. Así lo analizó un programa sobre inteligencia artificial de Equipo de Investigación en 2023.

El documento, de 17 páginas y redactado en inglés, autorizaba a la empresa a recopilar, transferir y almacenar una amplia cantidad de información personal. Entre los datos que los usuarios ceden se encuentran sus fotografías, la ubicación exacta y datos relacionados con las compras que realizan a través de internet.

Las condiciones también indican que la compañía puede conservar e incluso comercializar esa información durante un periodo de hasta tres años. Además, no podría garantizar la seguridad de todos los datos facilitados ni el uso que otras empresas puedan hacer de ellos.

Por su parte, Borja Adsuara, experto en Derecho Digital, alertó en este programa de que muchos usuarios desconocen el alcance de lo que aceptan. "La gente no repara en que estás regalando tus datos y, además unos datos muy sensibles que son los datos biométrico, sobre todo, los de fisonomía del rostro, de reconocimiento facial", sostuvo.

Asimismo, recordó que, al tratarse de una empresa con sede en Corea del Sur, "estamos admitiendo una transferencia internacional de nuestros datos y una vez que sale del ámbito de la Unión Europea perdemos el control". "Una vez que le has dado tu cara, la pueden incrustar en cualquier vídeo y luego, por ejemplo, extorsionarte", señaló.

*El contenido al que hace referencia esta información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido