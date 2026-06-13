"Nos pidió que quitásemos tres momentos y eliminamos dos": Jordi Évole revela la petición de Miguel Bosé tras su entrevista un año después de la pandemia

De esos momentos, tal y como explicó Évole en un programa de Equipo de Investigación de 2024, eliminaron dos, una la mantuvieron: "Se trataba del momento en el que iba a conectar por videollamada con un médico. Bosé pidió que se eliminara".

Miguel Bosé tardó un año desde el inicio de la pandemia en conceder una entrevista a un medio de comunicación español. El encargado de realizarla fue Jordi Évole, en 2021. Durante aquel encuentro, Bosé defendió con firmeza sus opiniones sobre la pandemia y llegó a afirmar que estaba mejor informado que el periodista, comentarios que fueron analizados en un programa de Equipo de Investigación de 2024.

"Yo sé más que tú. Te lo puedo asegurar, pero mucho más que tú porque yo me he informado mucho más, porque es un tema que me concierne y que me ha tocado directamente", aseguró. Ante esa afirmación, Évole le preguntó cómo podía mostrarse tan convencido de tener la razón. "¿Cómo te puedes sentir en esa posesión de la verdad en este tema?", le planteó.

El artista respondió defendiendo la existencia de "un plan urdido para que no se sepa". Años después, Jordi Évole reveló a Equipo de Investigación un detalle desconocido sobre aquella entrevista. Según explica, el cantante solicitó que se eliminaran tres fragmentos de la conversación antes de su emisión.

"Pasó una cosa que no me importa contarla y es que él nos pidió que quitásemos tres momentos de la entrevista y quitamos dos", explica el periodista. Sin embargo, hubo una escena que decidió mantener. Se trataba del momento en el que iba a conectar por videollamada con un médico y Bosé pidió que se eliminara.

Évole asegura que se negó porque, en su opinión, no perjudicaba al cantante. "Miguel, tú quedas bien, porque es el momento en el que tú dices 'no me pongas a un científico... es él el que sabe, no yo", recuerda haberle dicho.

*El contenido al que hace referencia esta información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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