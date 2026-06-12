Luis Santamaría explica que en el cristianismo evangélico "no hay una autoridad visible sobre todas las iglesias"

El investigador expone que esto sería imposible. Además, no dan culto "a ningún mediador entre Dios y los hombres" y que, aunque sí que creen en Jesucristo, "no se les da culto ni a la virgen ni a los santos".

En el año 2015 en el polígono Aguacate, situado en Carabanchel, al sur de Madrid, se construyó la iglesia más grande de la zona: la Iglesia Evangélica Salem. Puede albergar a 1.400 fieles, prácticamente el mismo aforo que la Catedral de la Almudena.

Una mujer señala que ella acude a esta iglesia porque a la que acudía anteriormente "era todo muy del físico". "Por ejemplo, aquí tú vienes un domingo como tú quieras", añade. Además, al frente de la misma está el pastor Marcos Vidal, que es cantante e, incluso, ha ganado Grammys. Vidal cuenta con más de 300.000 seguidores en Instagram y heredó la iglesia que su padre fundó en 1972.

Luis Santamaría, investigador de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, cuenta que en el cristianismo evangélico no hay una autoridad visible sobre todas las iglesias, "eso sería imposible". Sus fieles no dan culto "a ningún mediador entre Dios y los hombres". A pesar de ello, sí creen en Jesucristo "porque es Dios hecho hombre, pero la Virgen María, su madre, los santos no se les da culto alguno", añade Santamaría.

El investigador expone que el poder de decisión en cada iglesia recae sobre el pastor, "es quien tiene la autoridad, o según las iglesias, un consejo de pastores o de ancianos o de líderes locales, que sean los que toman las decisiones y las aplican".

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'El poder de los pastores evangélicos' en atresplayer.