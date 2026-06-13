El argumento de un 'hater' tras amenazar de muerte: "Me da impotencia ver que los demás son felices"

El joven reconoció en 2022 en Equipo de Investigación sufrir ataques de ira que, unidos a la frustración y la depresión, le llevan a cometer actos de los que después se arrepiente.

La elección de la cantante Chanel como representante de España en Eurovisión durante el Benidorm Fest provocó una fuerte polémica en redes sociales, contexto que fue analizado en un programa de Equipo de Investigación de 2022. Las críticas por la decisión del jurado derivaron, en algunos casos, en amenazas de muerte dirigidas a Miryam Benedited, una de sus integrantes.

Uno de los usuarios que envió mensajes amenazantes cometió un descuido al intentar ocultar su identidad en internet, lo que permitió a los reporteros localizar su domicilio. Tras la insistencia de su padre para que asumiera su responsabilidad y pidiera perdón, el joven accedió a explicar ante las cámaras los motivos que le llevaron a actuar de esa manera.

"Me considero eurofan, siempre sigo Eurovisión, había dos propuestas que me gustaban muchísimo, que fueron las que quedaron detrás de la ganadora y me fastidió mucho. Pensé que por qué tenía que valer más la opinión de una o dos personas del jurado antes que la de miles de personas que han votado. Estuve cabreado un montón de días y le envíe ese mensaje sin pensar a Miryam Benedited", relató.

El joven reconoció que nunca imaginó el impacto que podrían tener sus palabras. "Como había tantas personas llamándole de todo", aseguró que no creyó "que sus palabras tuvieran esa repercusión".

Al ser preguntado por el origen de ese comportamiento, explica que llevaba tiempo atravesando problemas personales. "Nunca he tenido estabilidad. Ver que los demás hacen su vida y son felices me da una impotencia increíble", afirmó.

También reconoció sufrir ataques de ira que, unidos a la frustración y la depresión, le llevan a cometer actos de los que después se arrepiente. "Se juntan a la frustración y a la depresión" hasta terminar haciendo "cosas que no quieres hacer", sostuvo.

Durante la entrevista admitió, además, haber enviado mensajes ofensivos en otras ocasiones. "Cuando he visto algo que me ha molestado muchísimo, es cierto que, como estoy cabreado con el mundo, he llegado a insultar con palabras como las que se ven hoy en día en todas las redes".

Respecto a la posibilidad de enfrentarse a una pena de hasta cinco años de prisión por un presunto delito de odio tras amenazar a los hijos de Miryam Benedited, el joven aseguró que "nadie quiere ir a prisión", y que "todo fue de boquilla".

*El contenido al que hace referencia esta información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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