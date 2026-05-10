Ahora

Hemeroteca Equipo de Investigación

Comentarios racistas y discriminación por edad: las indignantes conversaciones entre propietarios que alquilan habitaciones

Equipo de Investigación analizaba en 2023 el mercado de alquiler de habitaciones y los abusos de los arrendadores. "Los latinos son problemáticos por la bulla que meten", decían en un grupo.

"Los latinos son problemáticos por la bulla que meten": los indignantes consejos que intercambian por chat propietarios de habitaciones de alquiler

El acceso a la vivienda ya es dramático, pero la problemática a la hora de alquilar pisos o habitaciones en las principales ciudades españolas viene de lejos. En 2023, Equipo de Investigación analizaba el alquiler de habitaciones en urbes como Madrid y descubría las indignantes conversaciones entre propietarios. Ellos comparten consejos a la hora de elegir inquilinos en un chat de Telegram. "Mi piso, mi negocio, mis condiciones", decía uno de los participantes en el chat después de que se lanzaran consejos sobre las personas latinas, los pensionistas o las familias monoparentales.

Así, se desaconsejaba alquilar a este tipo de perfiles. "Los latinos son problemáticos por la bulla que meten", decía alguien. Los pensionistas, por su parte, les parecían "guerreros" y las familias monoparentales "vulnerables":

En concreto, en algunos de los mensajes, los arrendadores advertían de que "los pensionistas dan bastantes problemas de convivencia y defienden mucho sus derechos" y comparten opiniones racistas y discriminatorias: "Persona sola con hijos... como les cueste pagar, no los sacas ni con calzador".

Todo vale con tal de evitarse problemas. "Para caridad la madre Teresa de Calcuta", reiteraban en los mensajes.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2023.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Los españoles desembarcarán los primeros y se les hará una "evaluación exhaustiva": así es el protocolo para recibir al Hondius en Tenerife
  2. Último adiós a los agentes fallecidos en Huelva: "Vamos a ganar la lucha contra el narcotráfico"
  3. Ayuso monta el show a la mexicana: pone fin a un viaje por México marcado por la polémica y sus acusaciones de "boicot"
  4. Vox hace oídos sordos a la Justicia europea y sigue erre que erre con su prioridad nacional: "Las ayudas, para los españoles"
  5. Calma tensa en el estrecho de Ormuz: EEUU sigue esperando una respuesta de Irán a su última propuesta
  6. Myriam, "atada" por una ley de 2006 tras congelar sus óvulos: "No puedo hacer nada, tan solo pagar"