Comentarios racistas y discriminación por edad: las indignantes conversaciones entre propietarios que alquilan habitaciones

Equipo de Investigación analizaba en 2023 el mercado de alquiler de habitaciones y los abusos de los arrendadores. "Los latinos son problemáticos por la bulla que meten", decían en un grupo.

El acceso a la vivienda ya es dramático, pero la problemática a la hora de alquilar pisos o habitaciones en las principales ciudades españolas viene de lejos. En 2023, Equipo de Investigación analizaba el alquiler de habitaciones en urbes como Madrid y descubría las indignantes conversaciones entre propietarios. Ellos comparten consejos a la hora de elegir inquilinos en un chat de Telegram. "Mi piso, mi negocio, mis condiciones", decía uno de los participantes en el chat después de que se lanzaran consejos sobre las personas latinas, los pensionistas o las familias monoparentales.

Así, se desaconsejaba alquilar a este tipo de perfiles. "Los latinos son problemáticos por la bulla que meten", decía alguien. Los pensionistas, por su parte, les parecían "guerreros" y las familias monoparentales "vulnerables":

En concreto, en algunos de los mensajes, los arrendadores advertían de que "los pensionistas dan bastantes problemas de convivencia y defienden mucho sus derechos" y comparten opiniones racistas y discriminatorias: "Persona sola con hijos... como les cueste pagar, no los sacas ni con calzador".

Todo vale con tal de evitarse problemas. "Para caridad la madre Teresa de Calcuta", reiteraban en los mensajes.

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