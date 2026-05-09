"Siempre tengo una dosis guardada": la modelo que usa Ozempic para no ganar peso habla en Equipo de Investigación

Una modelo colombiana cuenta en Equipo de Investigación cómo empezó a usar Ozempic para adelgazar tras la recomendación de un endocrino. Llegó a perder nueve kilos en dos semanas y asegura que siempre guarda una dosis "por si sube de peso".

Durante la investigación sobre el auge de Ozempic como método para adelgazar, Equipo de Investigación habló con un experto en moda y belleza que llevaba años escuchando hablar de este fármaco en determinados círculos, mucho antes de que se popularizara masivamente en 2023.

Fue él quien puso al programa en contacto con Catalina Maya, una modelo colombiana que reconoció utilizar de forma habitual este medicamento, originalmente destinado al tratamiento de la diabetes tipo 2 y la obesidad, para mantener su peso bajo control.

Durante una conversación telefónica, Catalina explicó que conoció Ozempic por recomendación de un endocrino en Colombia. "Me dijo que lo probara porque mucha gente lo estaba usando para bajar de peso", relató. A partir de ahí, comenzó a comprarlo en su país, donde —según aseguró— puede adquirirse sin receta médica y a un precio más asequible.

La modelo admitió que el medicamento se convirtió en parte de su rutina después de perder nueve kilos en apenas dos semanas. Desde entonces, afirma que suele utilizarlo al menos una vez al mes y que siempre guarda una dosis en casa "por si sube una o dos libras". Con 53 kilos de peso, reconocía sentirse en "el cuerpo que siempre había querido tener".

Catalina también describió hasta qué punto el uso de Ozempic se había extendido entre personas de distintos países. Según contó, amigas argentinas, mexicanas y españolas le pedían ayuda para conseguir el medicamento cuando escaseaba en ciudades como Madrid. Además, subrayó que no se trata de una práctica exclusiva de las mujeres: "Los hombres también lo usan", aseguró.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Equipo de investigación.

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