"Tengo la denuncia de un subnormal comunista": la respuesta de un hostelero señalado por sus trabajadores

El empresario se refería a Fran, un camarero al que tuvo que readmitir después de que un despido fuera declarado improcedente. A pesar de las denuncias, el hostelero sostuvo que su negocio atravesaba una situación complicada por el aumento de los costes.

Un empresario sevillano al frente de un importante grupo hostelero acumulaba varias denuncias presentadas por camareros. Equipo de Investigación habló con él en un programa de 2022 para conocer su versión de los hechos.

El hostelero aseguró que únicamente tenía una denuncia y respondió cargando contra el denunciante. "Tengo denuncia de un subnormal comunista, que hay ahí metido, un sindicalista", afirmó. El empresario se refería a Fran, un camarero al que tuvo que readmitir después de que un despido fuera declarado improcedente.

A pesar de las denuncias, el hostelero sostuvo que su negocio atravesaba una situación complicada por el aumento de los costes. "Todo está por las nubes. Así están la mitad de los bares de Sevilla; yo tengo varios, tengo discotecas y tengo de todo", aseguró durante la entrevista.

Preguntado también por el caso de otro trabajador que sufrió un grave accidente laboral y que denunció que la empresa había falseado su registro de jornada, el empresario defendió que "se le ha pagado siempre" y afirmó que ese asunto estaba "cerrado".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido