"Te prohíben tener pareja, comer libremente, tener redes sociales...": las estrictas cláusulas de las discográficas de K-Pop

Una pionera del K-Pop en España cuenta a Equipo de Investigación el enorme control que tienen las discográficas sobre los 'idols' en Corea: "En general, te ponen un contrato por delante con muchas cláusulas; es como un entrenamiento militar".

Desde Sevilla, Lucy intentó entrar en la industria más exigente del mundo. Pionera del K-Pop en España, hoy escribe desde su estudio para la fábrica coreana de ídolos. "Yo me grabo todo en Sevilla y lo mando a Corea", cuenta, a lo que añade que la editorial para la que trabaja le pide que "haga las canciones en inglés" y que "las discográficas suelen mandar siempre referencias de canciones de Estados Unidos, con melodías muy alegres, simples y muy repetitivas, que repitan muchísimo el estribillo".

En lo referente a hasta dónde llega el control a las estrellas del K-Pop, Lucy indica que "en las discográficas de K-pop, en general, te ponen un contrato por delante con muchas cláusulas en las que te prohíben tener pareja, te prohíben tener redes sociales y te prohíben comer libremente porque tienes un control de peso". "Es como un entrenamiento militar", subraya.

