Cuba aprueba 176 medidas económicas para acercarse al capitalismo: permitirá abrir bancos privados y no fijará los salarios de los trabajadores

Entre líneas Díaz-Canel responde así a la crisis que azota el país desde hace meses, pero asegura que no significa "el abandono de la responsabilidad social del Estado".

Cuba está a punto de experimentar un cambio significativo, considerado el mayor desde la Revolución Comunista. El gobierno de Miguel Díaz-Canel ha aprobado la entrada de banca privada y empresas, marcando una transformación hacia un modelo más capitalista. Esta apertura económica es la más grande desde 1961 y busca enfrentar la crisis actual del país. Se han aprobado 176 medidas que permitirán la creación de bancos privados y la inversión privada en empresas que antes eran del Estado. Además, el gobierno dejará de fijar los sueldos y de proporcionar subsidios universales, tratando de incentivar la productividad y el crecimiento económico. A pesar de estas reformas, Cuba mantiene su identidad comunista, respondiendo a la presión de las políticas de Trump sin abandonar la responsabilidad social del Estado.

Cuba se prepara para el que algunos ya califican como su mayor cambio desde la Revolución Comunista. El Gobierno de Miguel Díaz-Canel ha aprobado la entrada de banca privada y empresas, prácticamente una transformación a una Cuba capitalista.

Se trata de la mayor apertura al mundo desde 1961, cuando Fidel Castro convirtió a Cuba en un país comunista. "Hemos acordado asumir la siempre difícil misión de abrir aún más la economía", ha declarado Díaz-Canel en la Asamblea Nacional, donde se han aprobado 176 medidas drásticas, que permitirán cosas tan insólitas en el país como la creación de bancos privados.

El primer ministro, Manuel Marrero, ha explicado que "son propuestas para afrontar la crisis, que abren una ventana de transformación".

Se abrirá la puerta por primera vez a la inversión privada en empresas que hasta el momento han sido exclusivamente propiedad del Estado. También habrá una mayor apertura al capital privado nacional.

Además, el gobierno dejará de intentar proporcionar subsidios universales y no fijará los sueldos de los trabajadores. En definitiva, buscará acercarse al liberalismo económico para incentivar la productividad, la inversión y el crecimiento económico en un momento de crisis aguda en el país.

Respuesta a las medidas de Trump

Se trata de un plan de choque para enfrentar la presión asfixiante de Trump, pero sin abandonar el mensaje: que sigue siendo un país comunista.

"El primer deber del Partido Comunista no es explicar mejor la crisis, sino cambiar lo que hay que cambiar", ha sostenido el presidente cubano, que ha asegurado que "estas transformaciones no implican el abandono de la responsabilidad social del Estado".

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