Equipo de Investigación encuentra uno de los primeros hoteles que apostaron por Booking: "Ahora ya no puedes elegir, los necesitas"

Situado en Ámsterdam, su director aseguró sentirse "muy orgulloso de ser uno de los primeros en trabajar" con la plataforma de reservas.

Para conocer los orígenes de Booking había que remontarse a 1996. Fue entonces cuando un grupo de jóvenes comenzó a recorrer los hoteles de Ámsterdam para presentar una idea que acabaría revolucionando el sector de las reservas. Su propuesta empezó a ganar adeptos entre los hoteleros al ofrecer una comisión del 7%, muy por debajo del hasta 25% que cobraban las agencias de viajes tradicionales.

Antes de cumplir su primer año de vida, la plataforma ya había gestionado más de 5.000 noches de hotel reservadas. Desde Ámsterdam inició una rápida expansión por Reino Unido, Francia, Austria, Italia y España, y en 2001 ya contaba con una plantilla de 56 empleados.

En sus comienzos, Booking se centró en incorporar pequeños hoteles familiares. Equipo de Investigación, en un programa de 2024, localizó uno de los primeros establecimientos que se sumaron al proyecto, concretamente el séptimo. Situado en Ámsterdam, su director aseguró sentirse "muy orgulloso de ser uno de los primeros en trabajar" con la plataforma de reservas.

Con el paso de los años, la situación cambió por completo. "En este momento ya no hay elección. Booking es demasiado grande y los necesitas", afirmó la propietaria del hotel. Además, reconoció que entre el 60% y el 70% de las reservas que recibía su establecimiento llegaban a través de la plataforma.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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