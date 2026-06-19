Muere un menor y otros dos están en estado crítico tras bañarse en una playa de Tarragona con bandera amarilla

Los detalles Los chicos tienen entre 13 y 14 años y han intentado dejar el mar saliendo por la zona de rocas de la playa de la Arrabassada. Ahora, tras este trágico accidente, en dicha playa ondea la bandera roja, la que prohíbe el baño ante el mal estado de la mar.

Este viernes, un trágico suceso ocurrió en la playa de la Arrabassada en Tarragona, donde un menor falleció y otros dos están en estado crítico tras bañarse. Según el Servicio de Emergencias de la Generalitat, el incidente involucró a un grupo de jóvenes que, a pesar del gran oleaje y la bandera amarilla, se encontraban jugando en el agua. Testigos afirman que los menores, de entre 13 y 14 años, intentaron regresar a la orilla desde una zona de rocas pero fueron atrapados por la fuerza del agua y posibles corrientes. Tras el accidente, la playa ha izado la bandera roja, prohibiendo el baño.

Este viernes, se ha vivido un trágico incidente en la playa de la Arrabassada de Tarragona. Según ha confirmado el Servicio de Emergencias de la Generalitat, un menor ha muerto y otros dos se encuentran en estado crítico en el hospital tras bañarse. Según los testigos del suceso, en esos momentos había gran oleaje y estaba colgada en la playa la bandera amarilla.

Todo ha sucedido en la playa de la Arrabassada, en Tarragona. En ella, había un grupo de jóvenes, menores de edad, que estaban disfrutando del agua ante la ola de calor. Según aseguran algunos medios locales, estarían jugando a saltar al agua desde una zona de rocas en Cova del Gosy, al intentar regresar a la orilla, no han podido.

El oleaje, la fuerza del agua y una posible resaca en las corrientes los han atrapado. De hecho, uno de ellos ha muerto y otros dos compañeros están luchando por su vida en el hospital Joan XXIII.

Los chicos tienen entre 13 y 14 años y han intentado dejar el mar saliendo por la zona de rocas de la playa de la Arrabassada. Ahora, tras este trágico accidente, en dicha playa ondea la bandera roja, la que prohíbe el baño ante el mal estado de la mar.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ya ha reaccionado a lo sucedido. Ha asegurado estar "consternado". "Todo mi apoyo a la familia y amistades en estos momentos tan difíciles. Espero una rápida recuperación a los dos otros menores que se hallan hospitalizados", ha escrito en X.

Además, ha querido agradecer la labor de los equipos que se han desplazado hasta allí por su "rápida actuación".

Según ha informado Protección Civil, los equipos de emergencias han tenido que intervenir, hacia las 15:30 horas, con seis ambulancias, un helicóptero medicalizado y motos de agua. Los Mossos d’Esquadra también han acudido al lugar con diversos efectivos y un barco de la Unidad Marítima. Por su parte, los Bombers de la Generalitat han activado cinco dotaciones para las tareas de rescate. Además, el SEM también ha trasladado hasta el lugar de los hechos a un equipo de atención psicológica. La Guardia Civil y la Policía Local también se han añadido al dispositivo.

En el rescate de un grupo de jóvenes y han tenido que atender a dos de ellos. Poco después han encontrado muerto a otro.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido