El calvario de un propietario cuyo inquilino convirtió su vivienda en un piso turístico ilegal: "El Ayuntamiento de Barcelona me denunció"

La vivienda de Josep Matías, reformó su piso en 2021 y lo alquiló a un ciudadano sueco con una condición expresa en el contrato: que no pudiera destinar la vivienda a uso turístico ni subarrendar habitaciones.

Más de una quinta parte de los alojamientos anunciados en Booking correspondían a apartamentos turísticos. Entre ellos acabó apareciendo la vivienda de Josep Matías, un propietario que reformó su piso en 2021 y lo alquiló a un ciudadano sueco con una condición expresa en el contrato: que no pudiera destinar la vivienda a uso turístico ni subarrendar habitaciones.

Pese a esa cláusula, el inquilino incumplió el acuerdo. Apenas dos meses después de firmar el contrato, el propietario descubrió que su vivienda se estaba utilizando como una pensión ilegal anunciada en Booking. Según relató a Equipo de Investigación en un programa de 2024, una vecina le alertó al ver un continuo trasiego de personas con maletas entrando y saliendo del edificio.

El anuncio seguía publicado en la plataforma. El piso, situado en el barrio Gótico de Barcelona, se ofrecía a turistas que llegaron a pagar 1.000 euros por una estancia de cinco noches. Para demostrar el uso irregular del inmueble, Josep Matías contrató a un detective privado que documentó cómo el inquilino explotaba la vivienda con fines turísticos.

"Así tenemos una prueba pericial", explicó. Además, aseguró haber solicitado en varias ocasiones a Booking que retirara el anuncio, aunque, según denunció, la plataforma no atendió su petición. "Están cooperando con una actividad ilícita y presuntamente criminal", afirmó.

La situación se agravó cuando, pese a haber informado él mismo al Ayuntamiento de Barcelona de lo que estaba ocurriendo, terminó siendo denunciado por la administración como propietario responsable del inmueble. "Yo simplemente aluciné", recordó durante su entrevista con Equipo de Investigación.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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