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Así funciona Booking: Equipo de Investigación descubre que la plataforma cobraba entre un 15% y un 17% por cada reserva

Sonia Molina, experta en Revenue Management hotelero, explicó a Equipo de Investigación en un programa de 2024 que la irrupción de Booking supuso un antes y un después: "Booking rompió el modelo hotelero".

¿Qué comisión se lleva Booking por cada reserva?

La llegada de Booking transformó el sector hotelero y dio paso a nuevas especializaciones profesionales. Una de ellas fue el Revenue Management, un área centrada en optimizar las ventas y mejorar la rentabilidad de hoteles y apartamentos turísticos.

Sonia Molina, experta en Revenue Management hotelero, explicó a Equipo de Investigación en un programa de 2024 que el trabajo de estos profesionales consistía en maximizar los ingresos de los establecimientos. "Nos dedicamos exclusivamente a mejorar las ventas de los establecimientos turísticos y a mejorar la rentabilidad de cada una de las ventas", señaló.

A su juicio, la irrupción de Booking supuso un antes y un después: "Booking rompió el modelo hotelero". La plataforma ofrecía a hoteles y apartamentos una herramienta para gestionar sus reservas online. Los alojamientos publicaban la información de sus instalaciones y los clientes podían realizar la reserva directamente a través de Booking.

A cambio de ese servicio, la empresa cobraba una comisión que oscilaba entre el 15% y el 17% por cada reserva, dependiendo del programa al que perteneciera el establecimiento. Según explicó Molina, para muchos negocios turísticos Booking llegaba a representar entre el 40% y el 80% del total de sus ventas.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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