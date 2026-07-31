La desesperación de un vecino de Santiago por la masificación del Camino: "Esto es Disneyland para peregrinos"

Equipo de Investigación viajó en 2024 hasta el último tramo del Camino Francés para conocer cómo conviven los residentes con la llegada masiva de peregrinos. "Los vecinos no importamos nada", denunciaba uno de los afectados.

En 2024, Equipo de Investigación recorría el Camino de Santiago hasta su destino final, la plaza del Obradoiro. En el último kilómetro del Camino Francés, las cámaras del programa conocían la realidad de los vecinos que conviven a diario con el incesante paso de miles de peregrinos.

Uno de ellos era Iván Lago, residente en la zona, que denunciaba las dificultades de vivir en una de las calles más transitadas de Santiago de Compostela. "Es muy difícil", reconocía el vecino, antes de comparar su día a día con un parque temático. "Yo el mejor ejemplo que digo es que esto es Disneyland para peregrinos. Nosotros somos como Mickey Mouse y la princesita, que estamos aquí. Los vecinos no importamos nada, ni nuestro descanso, ni nuestra vida, y formamos parte de un decorado. Para ellos, es como si esto fuese un parque de atracciones", lamentaba.

El afectado también advertía del progresivo abandono del casco histórico por parte de sus residentes. "Nos están echando; ya ha desaparecido el 80% de la población del centro", afirmaba.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.