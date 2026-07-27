Nueva brecha entre PSOE y PP a costa del Pacto de Estado contra la emergencia climática: "Esta sí es una prioridad nacional"

El contexto El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido desde La Vall D'Uixó en que hay que actuar con un plan que haga frente al negacionismo y la inacción. Desde el PP, por el momento, se resisten.

El Gobierno español, encabezado por Pedro Sánchez, enfatiza la urgencia de un Pacto de Estado frente al cambio climático, destacándolo como una "prioridad nacional" frente al "negacionismo" de la oposición. Sánchez subraya que esta batalla requiere la unidad del país y no solo del Ejecutivo. La propuesta gubernamental, vigente casi un año, incluye 15 pilares como la prevención de incendios y el refuerzo científico. Aunque el PP defiende la colaboración, rechaza negociar un pacto, acusando al Gobierno de falta de eficiencia y recursos. Desde Sumar, se critica a la derecha por negar problemas climáticos. La ministra Sara Aagesen invita a todos a unirse al pacto.

Con los incendios en pleno apogeo, el Gobierno mantiene su mensaje de que el cambio climático "mata". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insiste en la necesidad de llegar a "un acuerdo de país, un Pacto de Estado frente a la emergencia climática", llegando a hacer referencia a la famosa "prioridad nacional" de PP y Vox.

Porque para Sánchez, el cambio climático "sí que es una prioridad nacional" que contrapone al "negacionismo y la inacción" de la oposición. "Esta batalla, evidentemente, no la vamos a ganar solo desde el Ejecutivo. La va a ganar el país unido", asegura Sánchez.

La propuesta de la que habla Sánchez del Gobierno cumple casi un año y se compone de 15 pilares, entre ellos, actuaciones sobre alertas y emergencias, prevención y extinción de incendios forestales y refuerzo del conocimiento científico sobre el clima.

Colaboración que parece que el PP también defiende, como ha asegurado Cuca Gamarra. "España necesita responder unida ante las emergencias, porque los incendios no entienden de fronteras administrativas ni entiende tampoco de colores políticos", ha asegurado este lunes. Eso sí, se han negado a negociar ese Pacto de Estado.

"Una cosa es hablar de pacto y otra cosa es quererlo y trabajar por ello", asegura Gamarra. La portavoz parlamentaria de los 'populares', Ester Muñoz, opina que las soluciones que plantea el Gobierno "no son eficientes". "Lo que plantea, todo es ideológico, pero no pone dinero encima de la mesa. La izquierda confunde conservación con inacción", opina.

Desde Sumar señalan a la derecha. Ernest Urtasun, ministro de Cultura, considera que hay una oposición "que niega uno de los principales problemas que afectan a la seguridad de nuestro país", mientras que la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, hace un llamamiento para que "ciudadanos, empresas, fundaciones y grupos" puedan "abrir la mano a que todo el mundo que quiera se sume a este pacto país, también aquellos que en el pasado dijeron que no".

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