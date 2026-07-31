La confesión de la dueña de un albergue que pintó flechas del Camino de Santiago para desviar a los peregrinos

Equipo de Investigación descubrió en 2024 un desvío no oficial en el Camino de Santiago que obligaba a los peregrinos a recorrer tres kilómetros más. La responsable de un albergue de la zona acabó reconociendo ante las cámaras que era ella quien había pintado las flechas.

Unas flechas amarillas distintas a las oficiales desviaban a los peregrinos del Camino de Santiago hacia la localidad leonesa de Valtuille de Arriba, añadiendo cerca de tres kilómetros al recorrido. Hasta allí se desplazó Equipo de Investigación en este reportaje emitido en 2024 para averiguar quién estaba detrás de esa señalización.

En el pueblo, una vecina defendía la existencia de esas marcas y aseguraba que "el fin de esas flechas pintadas es la protección", ya que, según explicaba, "por el otro lado no hay fuentes".

Sin embargo, la investigación dio un giro cuando el programa preguntó directamente a la propietaria de un albergue si sabía quién había pintado las flechas."Yo las he pintado".

La confesión provocó la inmediata reacción de otra vecina, que le advirtió de las posibles consecuencias. "¿Puedes borrar eso?", le pidió, al considerar que estaba "metiendo en un compromiso" a la hostelera, que podría enfrentarse a sanciones de hasta 1.000 euros por alterar la señalización del Camino.

Pese a ello, la propietaria defendió su actuación y aseguró que lo hizo por dos motivos: "Yo las he pintado, primero, para evitar la peligrosidad, y, segundo, ya que nosotros hemos abierto un albergue, que los peregrinos tuvieran la opción de quedarse". Además, rechazó que su decisión respondiera a un interés económico.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

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