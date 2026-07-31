La denuncia de una vecina de la Cañada Real sobre su piso de realojo: "Está mejor la chabola"

Equipo de Investigación acompañó en 2021 a una familia de la Cañada Real hasta el piso que les había asignado la Administración tras su realojo. La vivienda, situada a 15 kilómetros del asentamiento, presentaba desperfectos que la vecina mostró ante las cámaras del programa.

Equipo de Investigación se desplazó hasta el Sector 6, considerado uno de los puntos más conflictivos de la Cañada Real, para conocer la situación de algunos vecinos pendientes de un realojo. Entre las calles del asentamiento, el programa encontró a personas esperando una solución habitacional.

"Particularmente yo y esa señora nos quedamos en la calle", explicaba una vecina. Otra denunciaba la situación de un familiar: "Mi hermano está amargado. A mi hermano le han dado un piso en ruinas. Muy viejo, muy destrozado". Mientras una tercera resumía su experiencia con una frase contundente: "Está mejor su chabola que el piso que le han dado".

Las cámaras acompañaron a la mujer hasta la vivienda asignada a su familia, situada a 15 kilómetros de la Cañada Real. Lo primero que encontraron fue una puerta con problemas para abrirse y cerrarse.

Según relataba, los arreglos pendientes llevaban un año sin solucionarse. Los listones de madera que reforzaban la entrada ya estaban colocados cuando llegaron al piso. "Y el cuarto de baño es una vergüenza", denunciaba mientras enseñaba los desperfectos.

La vivienda estaba destinada a acoger a la pareja, sus cuatro hijos y dos nietos. Sin embargo, la familia aseguraba que el estado del piso hacía imposible una vida normal.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

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