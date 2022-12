Tras más de un año de intensa investigación, después de 39 horas detenido, José Enrique Abuín, alias 'El Chicle', confiesa el crimen de Diana Quer y lleva a la Guardia Civil hasta el cuerpo.

El cadáver de la joven madrileña se encuentra en un pozo de diez metros de profundidad atado con bloques para que se hundiera. Terminaban así 500 días de sufrimiento para la familia cuando el 31 de diciembre de 2017, por fin, encontraban el cuerpo de la joven madrileña.

Equipo de Investigación analizó las claves del caso y el perfil del asesino en un programa de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

Previamente al crimen de Diana Quer, 'El Chicle' había estado el prisión por narcotráfico. Jesús Lamelas, su exabogado, lo define ante las cámaras: "Lo veo un tipo frío, da la impresión de que quiere ser el protagonista de la historia. Le importan poco las consecuencias de determinados actos".

José Enrique Abuín delató a su tío en el juicio por narcotráfico y esto le llevó a tener, en palabras de su antiguo abogado, "problemas dentro de la cárcel" porque hubo "gritos y voces de una celda a otra".

Antes de ser desmantelado el clan, 'Los Fanchos' llegan a mover más de tres millones de euros en un año con la venta de droga. Rafa, primo de 'El Chicle' deja claro que no quiere tener relación ninguna con él: "Hago mi vida, bastante líos tengo ya, no voy a aguantar los de otros [...] Hace muchos años que no nos hablamos".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.