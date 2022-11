El programa Equipo de Investigación entrevistó en 2018 al cazador Juan Canigral, quien relató ante las cámaras cómo dio con Antonio Anglés tras el asesinato de las niñas de Alcàsser.

Anglés emprendió una huida tras el descubrimiento de los cadáveres de las niñas, un hecho que lo convirtió en el prófugo más buscado hasta nuestras días. El cazador Juan Canigral declaró ante las cámaras de Equipo de Investigación cómo se topó con él.

"Antonio Anglés salió de la caseta hacia mí y me saludó. Yo le pregunté qué hacía ahí, porque conocía al dueño y no era normal ver a gente extraña", relató Canigral. "Entonces, él me contestó que estuviera tranquilo, que no hacía nada malo y que tenía permiso", recordó en una entrevista con los reporteros del programa.

El cazador mostró, además, el inhóspito escondite que sirvió de guarida para Anglés tras asesinar a las niñas de Alcàsser. "Era un corral de ganado de ovejas, en esa época estaba bien, había mantas, mochilas, sacos de dormir, latas de conserva, aceite y un hornillo para guisar". Puedes ver todo el contenido en el vídeo que encontrarás sobre estas líneas.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2018 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.