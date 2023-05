El científico Christian Gortazar cree que la Ley de Bienestar Animal está hecha para un solo sector de la población. "Lo que hace es representar solo a un sector de la sociedad, digamos al sector animalista, el que piensa en el animal individuo y no representa tanto al sector que entiende al animal desde un punto de vista utilitarista y también desde el punto de vista de la biodiversidad, de la conservación, que es igualmente importante", cuenta Gortazar a Equipo de Investigación. El experto insiste en que los gatos son uno de los animales más dañinos, después de las ratas.

Gortazar llegó a comparecer en calidad de científico ante el Congreso de los Diputados para expresar su oposición a la citada ley. "Los gatos son una especie invasora de las más importantes, de hecho, después de la rata, el siguiente animal más dañino de hecho más de 800 científicos españoles expresemos nuestra preocupación", explica en este sentido.

El experto añade que, la única forma de gestionar los gatos sin dueños, es "a partir del método de captura, esterilización y suelta en el que se basa el sistema de colonias felinas". Sin embargo, denuncia que los consistorios no cuentan con suficiente presupuesto para ello. "Se esterilizan 50, 60 o 100 animales de una población que alcanza los 1000", añade. Para el científico es una perdida de dinero, pues el método no funciona. "El número de gatos a lo largo del tiempo va aumentando de una forma espectacular, una demostración de que el método no funciona", argumenta.