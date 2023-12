Carlos Koplowitz narra el episodio que le alejó definitivamente de sus hermanas Alicia y Esther. Según su versión en Equipo de Investigación, todo comenzó cuando reclamó ante la Justicia su derecho a ser reconocido como un Koplowitz. "Grave error (...) Esthercita y Alicia rompieron todo contacto conmigo", reflexiona en el reportaje de Equipo de Investigación 'El quinto hermano: la herencia de los Koplowitz'. Asegura que mantuvo una relación con ellas hasta el año 2000.

Sin embargo, cuando decidió "introducir una acción" para poder llamarse como su padre, este acto no fue visto por sus hermanas como algo positivo. "Ellas me lo habían dicho muy bien en 1992, me dijeron: 'Mira, Carlos. Nosotros estamos aquí. Si necesitas nuestra ayuda puedes contar con nosotras, pero el pasado queda en el pasado. Nosotros no queremos oír hablar nada de herencia, nada de nombre, nada que esté relacionado con esa época'", explica el hermanastro. "Se enfadan en cierta manera diciéndome: 'Bueno, pues ahora que quieres introducir esa acción, con nosotros no cuentes más".