La revelación a Equipo de Investigación del director del Centro Mundial del K-Pop: "Queremos crear un grupo de chicas españolas"

Equipo de Investigación coge un vuelo de más de 12 horas para viajar a Seúl, donde se fabrica el fenómeno del K-Pop. Allí consiguen hablar con Dongmin Yu, director del K-Pop Center, aunque pone pegas para grabar a aspirantes a 'idols'.

Dongmin Yu, director del K-Pop Center, accede a hablar con Equipo de Investigación, aunque no deja que las cámaras graben a unas chicas porque, según dice, "tienen copyright". El objetivo del centro, cuenta, es la "globalización" del K-Pop. "Estamos seleccionando a artistas para crear grupos en 32 países. También queremos crear un grupo formado solo por chicas españolas para lanzarlo en el mercado español", revela.

Así, habla del centro, situado en Seúl, como "un lugar para criar ídolos desde pequeños, desde los 10 años hasta que debutan". Al intentar entonces hablar con un grupo de 'idols' llamado 'Genecs', Dongmin Yu se niega, alegando que "son artistas y no están maquillados para poder salir en televisión".

En lo referente a qué porcentaje de aspirantes a 'idols' triunfa, el director del K-Pop Center señala que "uno entre 10.000", a lo que añade que "Julio Iglesias solo hay uno". Además, el director de la 'fábrica' de talentos explica que al centro "se entra a través de una audición, después están unos años siendo aprendices y tras una estricta formación, lograrán debutar".

