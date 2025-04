'La cara de Ozempic': el efecto secundario que te descuelga la cara tras perder peso en tiempo récord

Laura Molina es una usuaria de las inyecciones para adelgazar. Esta madrileña ha escrito un libro sobre su experiencia con el Ozempic: "Mi idea es que la portada se me vea de cuerpo entero para ver lo que he perdido", explicó Laura en este reportaje de Equipo de Investigación de 2024. En su libro, Laura cuenta que el Ozempic ha cambiado su vida. Es más, para ella es una medicación milagrosa.

La mujer asegura que no tenía ninguna intención de cambiar su peso hasta que descubrió "el maravilloso mundo de Ozempic". Como se puedes ver en el vídeo principal de esta noticia, en julio de 2022, Laura pesaba 110 kilos, mientras que usando Ozempic perdió 32 kilos, llegando a pesar 78 kilos.

"Por casualidades de la vida una persona lo había probado y lo probé", explicó Laura sobre cómo conoció Ozempic, el cual, reconoció que no se lo había recetado ningún médico: "Estaba desesperada". "Noté que se me había quitado mucho el hambre, ya no tenía ansiedad por tanto azúcar y podía estar sin comer más horas", explicó Laura, que en el primer mes adelgazó "entre 5 y 6 kilos".

Sin embargo, este método para adelgazar ha supuesto que mucha piel de las personas que lo usan se pueda descolgar mucho más de lo normal. Se trata del efecto secundario más común del Ozempic. Cientos de usuarios cuelgan en las redes cómo su cara se descuelga tras perder peso en tiempo récord, ni los famosos se han librado de este indeseado efecto que delata el uso del medicamento.

Equipo de Investigación acude a una clínica en la que atienda a 20 pacientes por la denominada "cara Ozempic". José Sanz, fisioterapia, explica que el medicamente hace que al adelgazar tan rápido se pierda la grasa y la masa muscular. Una de las opciones para tratar este efecto es la de "inyectar quemador de grasa y colocar tensores", además de una "rehabilitación de musculatura facial". El experto explicó en el vídeo que, mínimo, serían sobre unos "3 ó 4 meses" y costaría en torno a unos "900, 1.000 ó 1.100 euros".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024 de laSexta.

