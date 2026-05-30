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La sorprendente explicación de la tía de 'El Patrón' sobre el Porsche incautado en Cádiz: "Lo vi barato, me gustó y me lo compré"

La Guardia Civil sospechó del Porsche Panamera de 100.000 euros que figuraba a nombre de la tía de 'El Patrón', líder de 'Los Piños'. Aunque no tenía carné de conducir, defendió ante las cámaras que el coche era suyo y negó actuar como testaferro.

Carmen Ramos es la tía Francisco Javier Ramos. La mujer era la supuesta propietaria del coche de alta gama que conducía normalmente 'El Patrón'. Equipo de investigación la visitaba para saber un poco más sobre este vehículo.

Ninguno de los ocho vehículos de lujo intervenidos en la macrooperación policial contra el clan de 'Los Piños', desarrollada en 2022 en Puerto Serrano (Cádiz), figuraba a nombre de Francisco Javier Ramos, alias 'El Patrón', considerado uno de los cabecillas de la organización. Según explicó la propia Guardia Civil a Equipo de Investigación, este tipo de entramados suele recurrir a familiares o personas del entorno para ocultar la verdadera titularidad de los bienes y dificultar el rastreo del patrimonio.

Entre los coches requisados destacaban varios modelos de alta gama, entre ellos un Mercedes y un Porsche Panamera valorado en alrededor de 100.000 euros. Este último aparecía registrado a nombre de Carmen Ramos, tía del líder del clan, quien por entonces estaba siendo investigado por presuntamente dirigir una red dedicada al blanqueo de capitales.

El equipo del programa localizó a Carmen en Puerto Serrano y le preguntó por la propiedad del vehículo. La mujer defendió ante las cámaras que el coche era suyo y trató de justificar cómo podía permitirse un automóvil de semejante valor pese a sus limitados ingresos familiares. "Tengo tres pagas y mi marido cobra 504 euros", aseguró. Cuando el reportero insistió en cómo había adquirido un coche tasado en seis cifras, respondió con naturalidad: "Lo vi barato, me gustó y me lo compré".

Carmen negó inicialmente que el vehículo hubiese sido adquirido por otra persona y puesto a su nombre para encubrir su procedencia. Sin embargo, durante la conversación terminó admitiendo que su sobrino le pidió el coche "para la niña" y que ella aceptó cederlo. "El trato lo hicieron mis hermanos, no yo", reconoció finalmente.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.com

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