La sorprendente explicación de la tía de 'El Patrón' sobre el Porsche incautado en Cádiz: "Lo vi barato, me gustó y me lo compré"

La Guardia Civil sospechó del Porsche Panamera de 100.000 euros que figuraba a nombre de la tía de 'El Patrón', líder de 'Los Piños'. Aunque no tenía carné de conducir, defendió ante las cámaras que el coche era suyo y negó actuar como testaferro.

Ninguno de los ocho vehículos de lujo intervenidos en la macrooperación policial contra el clan de 'Los Piños', desarrollada en 2022 en Puerto Serrano (Cádiz), figuraba a nombre de Francisco Javier Ramos, alias 'El Patrón', considerado uno de los cabecillas de la organización. Según explicó la propia Guardia Civil a Equipo de Investigación, este tipo de entramados suele recurrir a familiares o personas del entorno para ocultar la verdadera titularidad de los bienes y dificultar el rastreo del patrimonio.

Entre los coches requisados destacaban varios modelos de alta gama, entre ellos un Mercedes y un Porsche Panamera valorado en alrededor de 100.000 euros. Este último aparecía registrado a nombre de Carmen Ramos, tía del líder del clan, quien por entonces estaba siendo investigado por presuntamente dirigir una red dedicada al blanqueo de capitales.

El equipo del programa localizó a Carmen en Puerto Serrano y le preguntó por la propiedad del vehículo. La mujer defendió ante las cámaras que el coche era suyo y trató de justificar cómo podía permitirse un automóvil de semejante valor pese a sus limitados ingresos familiares. "Tengo tres pagas y mi marido cobra 504 euros", aseguró. Cuando el reportero insistió en cómo había adquirido un coche tasado en seis cifras, respondió con naturalidad: "Lo vi barato, me gustó y me lo compré".

Carmen negó inicialmente que el vehículo hubiese sido adquirido por otra persona y puesto a su nombre para encubrir su procedencia. Sin embargo, durante la conversación terminó admitiendo que su sobrino le pidió el coche "para la niña" y que ella aceptó cederlo. "El trato lo hicieron mis hermanos, no yo", reconoció finalmente.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.com

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