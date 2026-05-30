Así levantó 'El Yeyo' un patrimonio de 30 millones traficando con hachís: "Nunca lo toqué"

Sergio Mora Carrasco, alias 'El Yeyo', pasó de pilotar narcolanchas en el Estrecho a convertirse, según la Policía, en uno de los grandes capos del hachís en Europa.

'El Yeyo', nombre con el que Sergio Mora Carrasco se convirtió en una figura casi mítica del narcotráfico español, pasó de pilotar lanchas cargadas de hachís en el sur de Andalucía a ser señalado por la Policía como uno de los mayores capos de Europa.

Su ascenso fue meteórico. En el Estrecho, donde las narcolanchas compiten por velocidad, potencia y precisión, 'El Yeyo' llegó a dominar lo que muchos llaman la "Fórmula 1 del mar". El hachís fue la base de un imperio criminal que, según los investigadores, le permitió acumular un patrimonio cercano a los 30 millones de euros.

Entre sus propiedades figuraban nueve pisos, un chalé en una urbanización de lujo, un cortijo en Huelva y cuatro viviendas en Marbella, incluido un exclusivo inmueble con atraque privado. A ello se sumaban locales comerciales y varias naves industriales.

Su caída llegó tras una gran operación policial que terminó con su detención y una condena de nueve años de prisión. Ya esposado y convertido en símbolo de una época del narcotráfico en el sur de España, 'El Yeyo' resumió el secreto de su leyenda con una frase que todavía hoy repiten los investigadores: "No tocar el hachís".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2015.

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