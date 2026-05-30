Equipo de Investigación entra en la guarida de un gran narco del hachís en Marruecos

Los narcos marroquíes ofrecen a Equipo de Investigación un kilo de hachís por 1.500 euros, un precio mucho más asequible del que se baraja en España.

Equipo de Investigación viajó en 2015 hasta Ketama, en el norte de Marruecos, una región conocida como la gran cuna del hachís. Allí, varios cultivadores condujeron a las cámaras del programa hasta la vivienda de uno de los mayores narcotraficantes de la zona.

Un intermediario facilitó el encuentro al creer que el equipo eran posibles compradores. La guarida del narco, escondida entre caminos de tierra y montañas, parecía inaccesible. Pero, una vez dentro, los llevaron directamente a la sala donde cerraban las operaciones.

Sentado frente a varios bloques de hachís preparados para la venta, el traficante puso precio a la mercancía: un kilo costaba alrededor de 1.500 euros, casi diez veces menos de lo que se pagaba entonces en España por la misma cantidad.

Desde enclaves como Ketama, redes criminales marroquíes mueven cada año un negocio multimillonario que genera alrededor de 4.600 millones de euros y abastece gran parte del mercado europeo del hachís.

*El contenido al que hace referencia esta información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2015 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.com

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