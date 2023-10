Equipo de Investigación sigue la pista del hombre acusado de haber contratado un gran banquete para el bautizo de su hijo y no haber pagado todo lo que debía. El programa se desplaza hasta Milladoiro, cerca de Santiago. Allí, según la dueña del restaurante afectado, esta persona exponía los vehículos de su negocio de coches usados.

El equipo pregunta a dos hombres sobre él: "De vista sí me suena", señala uno de ellos. El otro vecino, por su parte, señala que "tenía varios coches aquí abajo de la rotonda, no tenía muy buena fama". Según explica, se decía que los coches que vendía "no eran mucho de fiar".

En el vídeo que ilustra estas líneas puedes ver su reacción al conocer el simpa del que se le acusa: "Unos jetas".