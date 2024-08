Verónica Hidalgo, exmiss España, contó en Equipo de Investigación cómo un chico le robó su Rólex, "valorado en 12.950 euros" un objeto de lujo que no ha conseguido recuperar. "He estado ahorrando toda mi vida para comprarme este reloj que es el único capricho así caro que he tenido en mi vida y me duró nada", expresó la mujer. Así, Hidalgo explicó cómo fue el robo: "Estaba saliendo de una discoteca con una amiga y se nos acercó un chico; se puso delante de mí y empezó a darme unos golpecitos en las espinillas". En el vídeo principal que acompaña a la noticia puedes ver el el 'modus operandi' de los ladrones que utilizan "un tipo de baile para robar", conocido como la 'técnica Ronaldinho', en la que el objetivo es "distraer la atención de la víctima mientras roban".

Otra de las técnicas utilizadas por las bandas organizadas que se dedican al robo de relojes de lujo es la del 'abrazo amoroso', en la que los golfistas son el objetivo de los ladrones. Una cámara captó cómo una mujer se acercó a un hombre, le intentó dar un beso en el cuello y, en pocos segundos, se hizo con el reloj. En ese momento, un coche apareció en escena y emprendieron la huida, tal y como muestra el vídeo de este artículo.

"Los grupos que vienen del este de Europa cometen el mal llamado 'hurto amoroso'", señaló a Equipo de Investigación la inspectora jefe de la UDYCO, quien indicó que las personas que cometen los robos "suelen ser multirreincidentes que actúan por toda la geografía española". "Esto se registra como hurto y es verdad que tiene una pena muy inferior a lo que podría ser un robo con violencia, lo cual impide que pueda acabar en pena de prisión", subrayó la inspectora.

*El contenido al que hace referencia esta información corresponde a un programa de Equipo de Investigación de junio de 2023 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.