Así reconoció un polémico hacker cómo El Pequeño Nicolás le pedía "información de interés político": "Ayuso y alguno más"

José Luis Huertas, conocido como Alcasec, confesó a Equipo de Investigación uno de los encargos que recibió de El Pequeño Nicolás, asegurando que llegó a manejar "un listado" de personas "de interés político".

Equipo de Investigación localizó a Alcasec en este reportaje para conocer de primera mano cómo actuaba y hasta dónde llegaron sus ataques informáticos. Acusado de liderar una organización criminal que habría atacado varias instituciones del Estado, accedido a información sensible de miles de ciudadanos.

Ante las cámaras, el hacker reconoció con sorprendente naturalidad buena parte de los ataques que se le atribuyen. "Menos lo de Granada, todo", afirmó al reportero de laSexta. Uno de los objetivos que reconoció fue el Punto Neutro Judicial, explicando cómo que detrás de aquel ataque había una motivación personal: una "mezcla de venganza y rabia" contra un juez. Según su relato, aquel magistrado habría provocado que permaneciera seis meses en un centro de menores de forma irregular, hasta que la Audiencia Provincial ordenó su liberación. "Quería demostrar la debilidad del sistema", aseguró.

Pero el acceso a esa información no se habría quedado únicamente en el reto de demostrar las vulnerabilidades del sistema. El hacker reconoció que llegó a vender los datos obtenidos y a lucrarse con ellos. "Desconozco el uso que se le ha dado. Los han podido usar para bien o para mal", afirmó. En este contexto aparece el nombre de El Pequeño Nicolás. "Me pedía información de personas de interés político, Ayuso y alguno más", relató.

*El contenido al que hace referencia esta información forma parte de un programa de Equipo de Investigación emitido en 2023 por laSexta.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación en Atresplayer.

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