Así reacciona la hermana de Esther López al ver el interrogatorio a Óscar por la muerte de la joven

Los investigadores descubrieron que Óscar y Esther tuvieron el móvil en modo avión durante las mismas horas. Sin embargo, él aseguró ante la jueza que nunca hace uso de esta opción.

Ya han pasado más de tres años desde que la joven Esther López apareciera muerta en una cuneta en Traspinedo (Valladolid). Con el caso aún por resolver y la vista puesta en el principal sospechoso y único encausado, Óscar S. M, son muchas las incógnitas sobre el crimen.

En un especial de Equipo de Investigación de 2022, el programa analiza el crimen y habla con expertos, amigos y familia para hacer un perfilado de un caso que plantea infinidad de preguntas. Así, un criminólogo señalaba entonces que el móvil de Esther entró "en modo avión justo un minuto después de recibir la última llamada de su madre" y que "se mantuvo en modo avión entre las 6:32 y 8:55, las mismas horas en las que estuvo en modo avión el teléfono de Óscar".

Sin embargo, ante la jueza, el sospechoso negó que utilizara está opción en el teléfono. "Nunca lo pongo en modo avión", aseguró.

Inés López, hermana de Esther, no se cree la versión de Óscar. "Venga, por favor. Que has estado de fiesta con nosotros, te has quedado en casa de tu amiga Inés y has puesto el móvil en modo avión porque tu expareja te estaba llamando una y otra vez, una y otra vez, y has puesto el modo avión para no saber nada de la vida delante de mis narices", sentenciaba al conocer las palabras de Óscar.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

