Un empresario se inyecta Ozempic para adelgazar: "Aparte de la imagen, corro más, me encuentro mejor y no estoy adormilado"

En el reportaje 'El fenómeno Ozempic: la cara y la cruz', emitido en Equipo de Investigación, se analiza tanto el auge de este medicamento como las polémicas que lo rodean.

El empresario Álvaro Gabarró relató en el programa 'El fenómeno Ozempic: la cara y la cruz', emitido en Equipo de Investigación, cómo recurrió a las inyecciones de Ozempic —un fármaco desarrollado originalmente para tratar la diabetes y convertido en un fenómeno global por su uso contra la obesidad— para controlar su peso. El reportaje ponía de manifiesto el auge y las controversias en torno a este medicamento.

Tras dejar de fumar, Gabarró había ganado 10 kilos que no lograba perder por sí solo. "No podía dominar ese incremento de peso", confesó durante la entrevista. Fue entonces cuando descubrió en este tratamiento un aliado eficaz: al inicio pesaba 95 kilos, y con el uso de Ozempic llegó a bajar hasta los 85. En el momento de la grabación se mantenía en 88. "Aparte de la imagen, corro más, me encuentro mejor, no estoy adormilado, estoy más fresco", explicó, antes de añadir que en reuniones sociales apenas come "medio platito por quedar bien y poco más".

El empresario también detalló cómo afronta las oscilaciones en la báscula: "Cuando veo que me paso, digo bueno, pues visita al médico, receta y andando. Y otra vez analítica para ver que todo está bien".

No obstante, Gabarró lanzó una advertencia. Tras haberse inyectado Ozempic en tres ocasiones a lo largo de los últimos tres o cuatro años, asegura haber comprobado que el medicamento puede provocar un efecto rebote si no se mantienen hábitos saludables. "Ahí es donde tengo que tomar la decisión: o me porto bien o me aplico Ozempic, que me ayuda a portarme bien".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación emitido el 12 de enero de 2024.

