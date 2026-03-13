Así habló la hija de Antonio Ruiz de la pareja de su padre desaparecido: "Le robó el dinero que tenía en efectivo en casa y el oro a mi abuela"

Isabel Ruiz habló en abril de 2024 con Equipo de Investigación y contó cómo cambió la relación con su padre a raíz de que empezara con su pareja, quien, según dijo la hija de Antonio, no quería que se acercasen a su padre.

Isabel Ruiz, hija de Antonio Ruiz, quien desapareció en 2016, habló con Equipo de Investigación en abril de 2024 y destacó que su padre siempre les "llamaba en Navidad" a ella y a sus hermanos, pero que en 2016 ya no lo hizo. "Eso nos resultó raro porque todas las navidades nos llamaba", subrayó, tras lo que destacó que su padre "era muy sociable, le encantaba hablar con todo el mundo y era muy trabajador".

La mujer indicó que Antonio "era agricultor" y que trabajó "toda la vida en el campo", aunque luego se hizo "encofrador". "Ahí tuvo un accidente laboral y es cuando lo prejubilaron", señaló, tras lo que expresó que tenía "muy buena relación" con su padre. Sin embargo, "cuando conoció a una mujer, la relación cambió". "Ella no quería que nos acercáramos a él, e incluso nos retiraba de su lado. Si nosotros íbamos a verlo a su casa, ella nos echaba y si nos veía por la calle, se cruzaban de acera. No quería que tuviera mi padre relación con ninguno de nosotros", lamentó.

Así, la última vez que vio a Antonio Ruiz fue "en 2015", tras el fallecimiento de su abuelo, el padre del desaparecido. En lo referente al último recuerdo bonito que conserva de su padre, Isabel recordó la boda de su hermana Estefanía. "En el vídeo, sale mi papá dándole la enhorabuena a mi hermana, dándole dos besos, tocándole el pelo...", manifestó.

Sin embargo, la pareja del padre no fue a esa boda, ya que no estaba invitada algo que, según contó Isabel a Equipo de Investigación, la mujer "se tomó mal". "Ese día le robó a mi padre el dinero que tenía en efectivo en su casa e incluso le robó el oro a mi abuela, que fue mi abuela a denunciar a la comisaría para recuperar su oro, que estaba en un sitio de compra y venta", denunció.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2024 que laSexta ha vuelto a emitir.

*Puedes volver a ver el programa de 'Equipo de Investigación: La desaparición inquietante de Antonio' en atresplayer.com.