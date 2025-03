Así funcionan los alquileres de máquinas para filtrar el agua en hostelería: "Hay vacío legal con el tema de cobrarla a los clientes"

Prometían grandes ahorros y subrayaban la protección al medio ambiente. En 2023, más de media docena de empresas ofrecían a restaurantes y bares sus máquinas para purificar agua. Con una de ellas se ponía en contacto una redactora de Equipo de Investigación en este reportaje.

"Es en formato de alquiler. Normalmente estamos dando un mes de prueba gratuito", le informaban. El pack incluía una "máquina pequeña de autofiltración" y otra que enfriaba "30 litros a la hora". El precio: 103 euros más IVA. "Y te damos 48 botellas con tu logo y todo para el mes de prueba" añadían. "Tenemos alguna estrella Michelín", presumían.

Destacaba el tiempo que "dejas de invertir en poner aguas en cámaras y almacenes". "¿Se nota la diferencia?", preguntaba la reportera. "Sí, mucho", le respondían.

No querían pronunciarse acerca de si recomendaban a sus clientes cobrar el agua purificada o no. "Hay una especie de vacío legal, ni está permitido ni deja de permitirse", contestaban para después aclarar que legalmente "no se considera agua del grifo", porque "es agua ya filtrada".

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2023.