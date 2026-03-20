Así de fácil es que arda la decoración de un local de ocio por la pirotecnia: "Es como pegarle fuego con un mechero"

Equipo de Investigación analiza cómo de fácil es que se produzca un incendio en un restaurante que usa bengalas en un interior y, en este vídeo, prueba a acercar pirotecnia a los materiales más habituales de la decoración de estos locales.

Equipo de Investigación comprueba, en un entorno controlado, lo que ocurre cuando una bengala entra en contacto con poliéster, plástico o decoración vegetal, los típicos materiales de decoración de restaurantes.

Al aproximar la bengala a estos elementos, se aprecia cómo no tardan en arder: "Es una llama de fuego, entonces es como si le estamos pegando fuego con un mechero", explica Juanjo Palazón, gerente de Pirotecnia Murciana.

En el caso del poliéster, al llevar plástico, se funde. "Tú no puedes ir con una bengala y estar dejándola sobre la decoración, sobre una tela o algo que tenga fácil inflamabilidad, porque al final pues claro, puede prender", advierte el experto.

Por último se hace la misma prueba sobre vegetación seca, que arde "de forma inmediata". Sin embargo, el experto señala que es "incidencia del fuego directamente", por lo que el peligro se reduce notablemente cuando se tiene una distancia de seguridad de un metro.

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Jugando con fuego' en atresplayer.