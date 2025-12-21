Así se elaboran las golosinas: "Es todo en polvo, excepto la glucosa"

El director de la tercera empresa del sector en España, que factura más de 100 millones de euros anuales, muestra en Equipo de Investigación cómo es el proceso de elaboración de las chucherías.

Son muchos los misterios alrededor del dulce negocio de las chucherías. Un negocio que el pasado mes de abril se desgranaba en un especial de Equipo de Investigación en el que incluso se descubría cómo se elaboran las gominolas.

El programa viajaba hasta Molina de Segura, en Murcia, la meca de la industria de las golosina. Se trata de una localidad tradicionalmente dedicada a las conservas que hoy vive de las chucherías.

El director de la tercera empresa más grande del sector, que abrió en 1976 y hoy factura más de 100 millones de euros anuales, está dispuesto a mostrar cómo elaboran sus golosinas.

"Es todo en polvo, excepto la glucosa, que es líquida o semi líquida", indicaba entonces el empresario, que explicaba que "hay una gran gama de colorantes que dependiendo del país al que vaya o de la legislación puede ser color natural o color artificial, al igual que los aromas, que hay naturales o artificiales".

La empresa fabrica 20 millones de kilos al año de golosinas que exportan a Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.

