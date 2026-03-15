Así aprovecha un peluquero toda la energía de sus placas solares: "Me ha cambiado la vida"

Antonio no quería vender a las eléctricas la energía que le sobraba de sus placas solares, así que decidió invertir en baterías para almacenarla. Ahora usa esa electricidad tanto en su peluquería como en su casa: "Cuando llega la noche y estás viendo la tele… tiras de tus baterías".

Las compañías eléctricas también salen ganando con el autoconsumo doméstico cuando los particulares vuelcan su excedente a la red. Aunque los usuarios reciben un descuento en la factura, la compensación que perciben suele ser muy inferior al precio al que después se vende esa electricidad en el mercado. Así, las compañías obtienen millones de kilovatios a bajo coste. A ese modelo ha querido plantar cara Antonio Collados, peluquero de un pequeño pueblo de Cuenca.

Collados consume electricidad unas ocho horas al día gracias a sus propias placas solares. Además, ha invertido en cinco baterías que almacenan la energía que generan sus ocho paneles. Pagó alrededor de 6.000 euros por este sistema, pero ahora puede guardar toda la electricidad que no utiliza en su peluquería para emplearla después en su vivienda.

"Cuando no hace sol, cuando llega la noche y estás en casa tranquilamente viendo la tele o cenando, tiras de tus baterías. Me ha cambiado la vida totalmente", confesó a Equipo de Investigación.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023 de laSexta.

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