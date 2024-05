Félix Ramajo, experto en seguridad, detalla a Equipo de Investigación cómo fue el robo en la casa de María del Monte, en un programa del Equipo de Investigación habló con él en un programa del pasado 5 de mayo que laSexta ha vuelto a emitir este sábado. Ramajo asegura que durante el robo se golpeó a la pareja de la cantante, Inmaculada Casal, pero no a María del Monte: "Es como si alguien diese una orden de que no se la tocase".

Un vez que estaban en casa los asaltantes, que fueron cinco, "uno de ellos baja directamente donde duerme la empleada del hogar y los otros cuatro suben directamente a la primera planta que es donde se van a encontrar a María del Monte con su mujer y a la hija de su mujer con su marido".

Asimismo cuenta que los ladrones "conocían a la perfección porque no fueron habitación por habitación y habitáculo por habitáculo". "Casualidad que Inma está en el baño, entonces al salir se encuentra con dos encapuchados, y entonces se sorprende y grita: ¿Qué hacen aquí? Entonces María del Monte se da cuenta de que hay gente dentro de su casa e intenta esconderse debajo de la cama, pero no lo consigue", explica el experto.

"Uno de ellos piensa que la hija de Inmaculada, Teresa, conoce la contraseña, ella no la sabe y es golpeada brutalmente. A la vez Inmaculada es atada con un cable de teléfono, pero la presionan para que vean, sobre todo María del Monte, lo que está ocurriendo", añade. Sin embargo, a María del Monte no le golpean porque, "parece ser, como si alguien hubiera dado una orden para que a ella no se la tocase".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación del 3 de mayo que laSexta volvió a emitir este sábado.