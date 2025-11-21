El artista Wonho habla con Equipo de Investigación sobre el secreto del éxito del K-Pop: "Creo que se debe al aumento del interés en Corea"

El artista accede a hablar con los reporteros, aunque no responde a ninguna pregunta fuera del guion. Y es que en el K-Pop todo está calculado.

Wonho es uno de los nuevos millonarios del llamado K-Pop, un referente del pop coreano. El artista actúa en La Riviera, la misma sala donde han tocado Amaral The Cure o Rigoberta Bandini, con música pegadiza y coreografías perfectas. Su gira le llevará por 14 ciudades de Latinoamérica y Europa. Sus seguidores llegan a pagar cerca de 700 euros por pasar 15 segundos junto a su ídolo y en cuestión de minutos, convierte una sesión de fotos en 30.000 euros.

Finalmente, llega nuestro turno para hablar con él. Al preguntarle sobre a qué cree que se debe la pasión por el K-Pop en España, Wonho responde que "hay mucho amor por la cultura coreana y, además, los españoles son muy apasionados de la música y el baile". En lo referente a dónde está el secreto del pop coreano, el artista considera que se trata de "un fenómeno cultural general", en el que tiene mucho que ver el hecho de que "el interés en Corea ha aumentado mucho".

Sin embargo, ante la simple pregunta de cómo es el día a día de una estrella del K-Pop, el joven señala que la pregunta está fuera del guion establecido, por lo que se niega a responderla. Y es que en la industria está todo calculado.

*Ya puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación en Atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.