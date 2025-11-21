Ahora

"Otro ejemplo de la impunidad de la cultura franquista": Emilio Silva, sobre la decisión con la Pirámide de los Italianos

García-Gallardo, exvicepresidente de la Junta de Castilla y León y dirigente de Vox, celebró en febrero de 2024 en la propia pirámide que fuese declarada como Bien de Interés Cultural.

Eduardo Silva

Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, ha cargado contra la decisión de la Junta de Castilla y León de declarar Bien de Interés Cultural la Pirámide de los Italianos. "Dan una bendición política a un monumento dedicado a unos soldados fascistas que vinieron a España para asesinar españoles que se defendían de un golpe de Estado", ha dicho.

"Esto no debería aparecer de ningún modo en el boletín oficial del Estado de un país democrático", ha expresado.

Y continúa: "Es un ejemplo más de la impunidad de la cultura franquista en este país. Han demostrado que con las leyes de memoria que hay se puede proteger un monumento fascista".

Por su parte, José Ignacio García-Gallardo, exvicepresidente de la Junta de Castilla y León y dirigente de Vox, celebró la decisión del Gobierno en la propia pirámide.

