La celebración de García-Gallardo por la declaración de la Pirámide de los Italianos como Bien de Interés Cultural

El que fuese vicepresidente de la Junta de Castilla y León se dejó ver en la construcción cuando la declararon un Bien de Interés Cultural.

José Ignacio García-Gallardo, exvicepresidente de la Junta de Castilla y León y dirigente de Vox, celebró en febrero de 2024 en la Pirámide de los Italianos su declaración como Bien de Interés Cultural.

Así lo decidió la Junta de Castilla y León, con un acuerdo del 29 de febrero en el que reconocían la pirámide como bien de interés cultural con categoría de monumento.

"Esto no debería aparecer de ningún modo en el boletín oficial del Estado de un país democrático. Están dando una bendición política a un monumento dedicado a unos soldados fascistas que viajaron a España para asesinar españoles que se defendían de un golpe de Estado", ha dicho Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

Y ha añadido: "Es un ejemplo más de la impunidad de la cultura franquista en este país. Han demostrado que con las leyes de memoria que hay se puede proteger un monumento fascista".

