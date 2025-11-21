Casi 700 euros por pasar 15 segundos junto a su ídolo Wonho: la pasión por el K-Pop en España

En cuestión de minutos, el artista convierte una sesión de fotos en una sala madrileña en 30.000 euros, y eso sin contar la venta de merchandising.

En La Riviera, la misma sala de Madrid donde han tocado Amaral ,The Cure o Rigoberta Bandini, ahora actúa Wonho, uno de los nuevos millonarios del llamado K-Pop, un referente del pop coreano con música pegadiza y coreografías perfectas. Esta gira le llevará por 14 ciudades de Latinoamérica y Europa.

Sus seguidores llegan a pagar casi 700 euros por pasar 15 segundos junto a su ídolo. Así, en cuestión de minutos, convierte una sesión de fotos en 30.000 euros, y todavía faltan las ventas del merchandising. Detrás de él hay una comitiva de ocho personas, entre las que se encuentran productores, traductores, fotógrafos y estilistas.

