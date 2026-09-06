"Armas diseñadas para la guerra" en las Tres Mil Viviendas: "Ya no se conforman con unas pistolitas"

El violento tiroteo en el barrio sevillano destapó el uso de fusiles como los Ak-47, dando la sensación de estar "en una auténtica zona de guerra".

Equipo de Investigación se ha adentrado en el origen de las armas de guerra usadas en un violento tiroteo entre dos clanes en Sevilla, en el barrio de las Tres Mil Viviendas. El enfrentamiento dejó imágenes propias de un conflicto armado.

"Hay dinero para todo el barrio. Ya no se conforman con una pistolita", relata una persona del entorno que prefiere mantenerse en el anonimato.

Roberto Expósito, armero, ha analizado las imágenes del tiroteo y dice que son "armas automáticas capaces de disparar todo el cargador con una sola presión de gatillo".

"La sensación es de una auténtica zona de guerra", asegura, habiendo armas como los fusiles AK-47 que están "diseñadas exclusivamente para la guerra" y que son conocidas por su fiabilidad.

Daniel Brombacher, director del Gi-Toc, apunta al origen de este armamento ilegal: "La principal fuente de armas ilegales, sobre todo de AK-47, son los Balcanes".

En ese sentido, recuerda que, pese a haber transcurrido 25 años desde el final de las guerras balcánicas, "sigue existiendo una disponibilidad muy elevada de este tipo de armas".

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.