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"Me dan tres pagas, por eso tengo un Porsche Panamera": la extraña explicación de la tía de 'El Patrón' a Equipo de Investigación

Carmen Ramos, tía del líder de 'Los Piños', respondió de tal forma cuando el programa preguntó cómo se había comprado un vehículo valorado en 100.000 euros.

La tía de 'El Patrón'

'El Patrón'. Nombre que no aparecía en ninguno de los ocho vehículos de alta gama requisados en una operación policial en 2022 contra el clan de 'Los Piños' en Puerto Serrano, en Cádiz. Sí estaba el de Carmen Ramos, tía de Francisco Javier Ramos, líder de 'Los Piños', acusado en esa fecha de crear una supuesta red de blanqueo.

Ese nombre estaba vinculado a un Porsche Panamera, afirmando ante tal cosa la Guardia Civil que lo habitual es que estos coches no se inscriban a nombre de los responsables del clan.

"El coche está valorado en 100.000 euros, ¿cómo se ha comprado usted un coche valorado en 100.000 euros?", cuestionó Equipo de Investigación a Carmen Ramos.

Su explicación, cuanto menos inquietante: "Hombre, es que tengo tres pagas. Mi marido cobra 504 euros".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación.

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