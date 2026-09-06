Los vecinos de Las Vegas, la peor barriada de las Tres Mil, denuncian ser extorsionados para abandonar sus viviendas

Jaime Bretón, comisionado del barrio, exponía que las personas que plantan marihuana buscan que las viviendas se queden vacías para ocuparlas con plantaciones.

Las Tres Mil Viviendas es un conocido barrio de Sevilla que en noviembre de 2024 consiguió acaparar todas las miradas debido a un tiroteo. Este se producía a causa de un vuelco de droga que provocó una reyerta entre dos familias: los Naranjeros y los Caracoleños.

Una de las zonas más degradadas del Polígono Sur es la barriada de Martínez Montañés. Popularmente se la conoce a este lugar como Las Vegas y, como señalaba Jaime Bretón, su comisionado, "aquí nadie quiere venir a vivir".

Bretón exponía que se habían intentado llevar a cabo operaciones piloto para dar alojamiento a gente joven o mujeres víctimas de violencia de género, pero, como repetía, nadie quiere ir a ese barrio.

"El objetivo sería regenerar toda esta zona", añadía. El comisionado exponía que el barrio estaba "minado" de plantaciones de marihuana. "Hay edificios donde un 80% son plantaciones de marihuana", añadía.

Una vecina denunciaba, ante la presencia de los reporteros, los frecuentes cortes de luz causados, principalmente, debido a las plantaciones. "Recibo a mucha gente, fundamentalmente, gente mayor que llevan aquí muchos años y que están desesperadas porque conviven con los que plantan marihuana", indicaba Bretón.

El comisionado señalaba que estas personas denunciaban que no podían llamar a la compañía suministradora debido a que se lo prohibían aquellos que plantan marihuana. "Las extorsionan, que salen ardiendo las plantaciones y, por tanto, las viviendas", explicaba. Bretón expone que, incluso, las extorsionaban para que abandonaran su vivienda o les ofrecen comprarla en el mercado negro por 7.500 euros.

Bretón contaba al programa que para regenerar el barrio "habría que tirar los pisos vacíos. En una segunda fase, trasladar a las familias normalizadas a otras zonas del barrio y también tirar esos edificios".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2025.

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