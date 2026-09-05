Los peregrinos de pro, contra los 'turigrinos' del Camino de Santiago: "He oído a gente cantar Bisbal a gritos"

"He grabado vídeos, porque me parecía extraño. Ha habido momentos en los que pensaba que estaba en el Rocío o en la Feria de Abril", afirmaba en 2024 a Equipo de investigación un peregrino al llegar a Sarria.

El Camino de Santiago, sobre todo el último tramo del Francés, que parte de Sarria, se ha convertido en destino vacacional de muchos que, más allá de la religión, acuden a vivir una experiencia durante las vacaciones. Aunque esto parece no gustar en demasía a los más devotos de la peregrina ruta.

En 2024, Equipo de Investigación se desplazó hasta Sarria, el punto desde el que miles de personas comienzan los últimos 100 kilómetros del Camino de Santiago. Durante los meses de verano, la localidad llega a recibir más de un millar de peregrinos al día.

Sin embargo, muchos de ellos recorren el Camino de una forma muy distinta a la tradicional. Sin mochilas y con el equipaje transportado por empresas especializadas, estos visitantes, conocidos popularmente como 'turigrinos', dejan alrededor de 80 euros diarios en los negocios del municipio.

Entre quienes recorren el Camino a pie desde mucho antes estaba Víctor Elizalde, un peregrino que comenzó su ruta 1.000 kilómetros antes de llegar a Sarria y que mostró su sorpresa por lo que encontró en esta localidad.

"He grabado vídeos, porque me parecía extraño. Ha habido momentos en los que pensaba que estaba en el Rocío o en la Feria de Abril", afirmaba. Además, criticaba el comportamiento de algunos caminantes: "He escuchado a gente cantando canciones de Bisbal a gritos".

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2024.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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