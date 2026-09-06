"7.500 euros" por una casa en Las Vegas, la peor barriada de las Tres Mil Viviendas de Sevilla: "Nadie quiere venir a vivir"

Aunque han intentado hacer "operaciones piloto", nadie quiere vivir en la zona más deteriorada y degradada del lugar. El "80% de los pisos", destinado a las plantaciones de marihuana".

Fue en noviembre de 2024 cuando el barrio de las Tres Mil Viviendas en Sevilla se convirtió en el epicentro de todas las miradas. Todo, por la reyerta entre los Naranjeros y los Caracoleños, perteneciendo estos últimos a una de las familias más temidas de la barriada del Polígono Sur.

Pero la Barriada esconde mucho más. Equipo de Investigación ha entrado en la barriada Martínez Montañés, la zona más deteriorada y degradada de todo el lugar que se conoce, comúnmente, como Las Vegas.

"Aquí nadie quiere venir a vivir", cuenta el comisionado del barrio. Y lo han intentado, porque han tratado hacer "operaciones piloto" para "gente joven" y "mujeres víctimas de violencia de género".

Ante esta situación, el "80% de los pisos" se ha destinado a plantaciones de marihuana, algo que provoca la compraventa de los inmuebles y extorsiones para que quienes viven allí abandonen los pisos.

Aunque es ilegal, se están comprando y vendiendo en el mercado negro por cantidades cercanas a los "7.500 euros". Los alquileres, sobre los "40 o los 50 euros".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2025.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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