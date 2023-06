Tras recibir la denuncia de Jesús, un hombre estafado al intentar comprar un móvil online, Equipo de Investigación viajó hasta León para visitar el despacho de abogados donde Natalia, la 'Reina de la Burundanga', decía trabajar como abogada.

Al mostrar a una persona del bufete una imagen de la joven y decirle su nombre y apellidos, la respuesta era clara: "Esa chica aquí no trabaja". "Ni trabaja, ni la conocemos ni la hemos visto en la vida", aseguraban en el despacho, donde, al comprobar que Natalia empleaba su logo, apuntaban que lo habría cogido de la página web.

Además, al leer el documento que Natalia había enviado a Jesús, la abogada apuntaba que "el rigor jurídico del escrito deja mucho que desear". De hecho, la letrada comprobó el registro de abogados y constató así que Natalia no aparecía en él: "No es abogada, ni está dada de alta ni muchísimo menos", zanjaba. "No me cabe duda de que este documento es falso y probablemente se trate de una estafa", advertía.

Algo similar ocurría en el bar del que Natalia se presentaba como encargada en su perfil de LinkedIn: la camarera, que dijo conocerla de vista, asimismo desmintió que la joven trabajase allí.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de marzo de 2023, que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.